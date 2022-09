Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Conte non sopportava di avere Draghi come successore a Palazzo Chigi e alla fine ci è riuscito a farlo cadere; Berlusconi e Salvini hanno pensato di avere più margine di manovra. Non hanno capito l'enormità del problema energia e che Draghi ha capacità di interlocuzione in Europa, che non credo che abbia Meloni".

Così Enrico Letta a Zapping su Radio Rai 1.