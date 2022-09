Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Convinceremo questo 42% di indecisi. In questo momento la posta in gioco è altissima. Quando penso al tema dell'energia penso che chi sta bloccando una soluzione in Europa sono i governi sovranisti di Polonia e Ungheria. Chiediamo al governo di essere molto avanzato e anche di intervenire anche con misure nazionali".

Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Parma.