Roma, 7 set. (Adnkronos) – "La democrazia non è a rischio se vince la destra", ma "il sistema elettorale che ha voluto Renzi può consentire alla destra italiana con il 43 per cento dei voti, se il resto del campo è diviso, se il Terzo Polo e i Cinquestelle togliessero tre punti, che vinca con il 70 per cento della rappresentanza parlamentare".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.