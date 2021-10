Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Il caso Morisi e il caso Fidanza "non hanno spostato più di tanto. Hanno scelto male i candidati. Non si dica che loro hanno perso per quei due scandali, io credo che la sconfitta" del centrodestra "sia nel tipo di scelte che hanno fatto.

Berlusconi quando è andato a votare ha sostanzialmente ammesso che avevano sbagliato tutto". Così Enrico Letta a Di Martedì a La7.