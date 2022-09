Elezioni, Letta: Evitare che allarme democratico diventi realtà

Roma, 6 set. (askanews) – “Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usarle a vanvera. E’ un momento molto delicato con Putin che entra nella campagna elettorale italiana. Abbiamo 17 giorni di campagna elettorale per cambiare la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia italiana diventi realtà”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un discorso ai candidati, via Zoom.