Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Non ci sono aumenti di tasse nel nostro programma. C'è il taglio del cuneo fiscale. E c'è la proposta" della dote ai 18enni che viene coperta "con l'intervento su successioni superiori ai 5 milioni di euro.

Un segnale importante per i giovani che sono al centro della nostra campagna e questa settimana farò un appello al voto per i giovani". Così Enrico Letta a In mezz'ora In Più.