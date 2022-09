Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Per noi la questione chiave è che i giovani entrino davvero nel motore del paese. La vera emergenza migratoria sono i ragazzi e le ragazze che se ne vanno. Noi dobbiamo fare in modo che restino e sviluppino qui i loro talenti.

Come? Con un accesso al lavoro con uno stipendio vero e non con stage finti e gratuiti. E poi un sostegno all'affitto per permettere di andare a vivere da soli". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.