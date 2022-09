Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Noi abbiamo una proposta di grande riduzione fiscale: la riduzione del cuneo fiscale per avere a fine anno un mese di stipendio in più. C'è un'inflazione che non era mai stata così dagli anni Ottanta. Noi abbiamo messo nel nostro programma una serie di coperture per la riduzione del cuneo e crediamo che accanto a questo sia possibile fare una politica economica credibile".

Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.