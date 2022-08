Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Secondo giorno in Veneto. A incontrare chi è deluso da Lega e Forza Italia, che hanno preferito far cadere Draghi per tornare a votare. Ci siamo, con le nostre proposte a sostegno dell’economia e degli italiani, contro il caro bollette che sfianca imprese e famiglie.

#Scegli". Così Enrico Letta su twitter.