Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Ha assolutamente ragione Meloni, fu Renzi che impose" l'attuale legge elettorale, "pensando a se stesso, pensava di avere il 40 per cento e di prendersi il 70 per cento del Parlamento. É andata come andata". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.