Roma, 15 set (Adnkronos) – "Manca una legge sul voto per i fuori sede, è stato uno scandalo assoluto. La legge stava per arrivare in fondo, la responsabilità grossa chi ha voluto far cadere il governo Draghi ha trascinato giù quel possibile intervento".

Lo ha detto Enrico Letta a Skuola.net.