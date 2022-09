Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Avete mai sentito Meloni e Salvini fare un ragionamento sull'ambiente che abbia un minimo di concretezza. Sono stato preso in giro per il bus elettrico: meglio un pisano che gira con il bus elettrico in campagna elettorale rispetto a un fiorentino che la fa con i jet privati…".

Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Livorno.