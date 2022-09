Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Chi dice 3 parole – Dio, Patria, Famiglia – ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida Fdi perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista". Così Enrico Letta su twitter postando uno stralcio di Mezz'ora in Più di cui oggi è stato ospite.