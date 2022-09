Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Io sono stato a Berlino per chiedere esclusivamente misure per l'abbassamento delle bollette energetiche con i nostri alleati europei. La Meloni non può che parlare con Orban, ma una risposta sulle bollette non la troverà". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Siena.