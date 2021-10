Roma, 14 ott (Adnkronos) – In vista dei ballottaggi "l'impressione è molto positiva. Abbiamo vinto bene i primi turni, ora l'impegno è quello di completare e continuare a dare al Paese i migliori sindaci. Sono molto fiducioso, la destra non fa altro che dividersi, per noi ora l'unità del centrosinistra è un elemento fondamentale".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.