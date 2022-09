Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Il pareggio non c'è, questa legge elettorale, con i collegi uninominali, così come è fatta e con la riduzione dei parlamentari, cosa che rende diverso dal 2018, farà sì che non ci sarà pareggio. Ci sarà una maggioranza, uno vince e l'altro sta all'opposizione".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.