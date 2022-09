Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Nel dibattito con Giorgia Meloni non ha detto nulla sull'ambiente che non fosse lo stereotipo della casa del Mulino Binaco, ma l'ambiente non è la casa del Mulino Bianco e tanto c'è nel Pnrr per il clima e noi non consentiremo che buttino via i soldi europei con la scusa della rinegoziazione e facciano come ha sempre fatto Tremonti e mandino soldi destinati al Sud al Nord".

Così Enrico Letta a Reggio Calabria.