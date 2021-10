Roma, 6 ott (Adnkronos) – In vista dei ballottaggi "non proporremo apparentamenti e accordi di governo basati su posti e assessorati ma faremo una proposta ai cittadini, cercheremo di convincere gli elettori disposti ad ascoltare le nostre ragioni. I ballottaggio non è una continuazione del primo turno, con gli screzi e i veleni della campagna elettorale".

Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.