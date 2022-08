Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Siamo l'unico partito che ha votato le liste in una Direzione nazionale di 200 persone, che si sono convinte, c'è stato qualche voto contrario, la stragrande maggioranza ha votato favore. Non è che le abbiamo fatte a casa mia, io da solo, e poi le ho portate in tribunale, come hanno fatto la gran parte degli altri partiti in una logica di partito personale".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7.