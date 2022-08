Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Sono sicuro che noi convinceremo gli elettori a votare per noi e per creare un governo europeista, progressista e democratico, in continuità con quanto fatto dal governo Draghi. Berlusconi e Salvini hanno fatto cadere il governo Draghi.

Tra i grandi partiti, gli unici a sostenere il governo Draghi siamo stati noi". Così Enrico Letta a Radio24.