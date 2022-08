Elezioni, Letta presenta simbolo: lista solida, Schlein candidata

Roma, 12 ago. (askanews) – “Questa lista non nasce oggi, è una lista solida che nasce dalle Agorà democratiche”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la diretta Facebook per la presentazione del simbolo elettorale del Pd per le elezioni politiche del 25 settembre e del minibus elettrico per girare l’Italia nelle ultime due settimane di campagna elettorale. Lo ha annunciato il segretario del Pd Enrico Letta in occasione della presentazione del simbolo del Pd per le elezioni politiche del 25 settembre.

“Fare il giro d’Italia con un minibus elettrico è una scelta impegnativa” perchè l’Italia “è arretrata sulla mobilità elettrica”, ha concluso Letta.

“Ho chiesto a Elly Schlein di essere presente oggi qui e nelle tre liste e sono molto felice di questo, così le Agorà saranno il motore delle nostre liste” ha aggiunto.