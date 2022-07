Elezioni: Letta, 'primo stipendio vero per i ragazzi, tema che riguarda tutti'

Roma, 31 lug (Adnkronos) – "Io insisto tanto sui ragazzi, sul fatto che abbiano un primo stipendio vero e non uno stage gratuito. La nostra proposta è che il primo stipendio per i ragazzi deve essere vero, come accade negli altri Paesi europei.

Con uno stipendio vero a 23 anni puoi costruire una vita, a 32 anni no". Lo ha detto Enrico Letta alla Festa di Villalunga.

"Questo tema non riguarda solo i ragazzi ma tutti. Io ci parlo con gli elettori con i capelli bianchi, la loro prima preoccupazione è per il figlio o il nipote che non riesce a trovare nulla per guardare al futuro", ha spiegato il segretario del Pd.