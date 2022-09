Roma, 9 set (Adnkronos) – "Per cambiare la legge elettorale serve un accordo forte tra i grandi partiti ma non c'è stata mai l'intenzione. M5S e la Lega che erano insieme quasi la maggioranza assoluta avevamo due posizioni opposte e quindi quando dico che non c'è stata la possibilità di riforma perchè ognuno aveva una idea diversa".

Così Enrico Letta su Twitch sul canale di Ivan Grieco.