Roma, 16 set (Adnkronos) – "E' una brutta campagna elettorale, gli indecisi aumentano, come gli astenuti. Noi parliamo a loro, saranno quelli che consentiranno la rimonta che in tanti collegi italiani vediamo possibile perchè già da due settimane è venuto fuori che l'alleanza a destra è una fake alleanza, in modo evidente, totalmente divisa su questioni essenziali".

Lo ha detto Enrico Letta a Verona.