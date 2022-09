Roma, 6 (Adnkronos) – "Questa legge elettorale congiunta con la riduzione del numero dei parlamentari crea il rischio che venga stravolta nei fatti la nostra Costituzione, un rischio democratico che il Paese non ha mi vissuto come in questo momento". Lo ha detto Enrico Letta ai candidati del Pd.

"Oggi è possibile che il 43% dei consensi al centrodestra si trasformi in un 70% di seggi in Parlamento, uno stravolgimento del sistema, uno scenario da incubo", ha detto il segretario del Pd.