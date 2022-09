Roma, 23 set (Adnkronos) – "La parole di Salvini sono gravissime, chiedere le dimissioni della von der Leyen per un equivoco è un tentativo di avere visibilità, mettere in difficoltà la Meloni, è evidente, e giocarsi un elemento di rottura. C'è una radicalizzazione del centrodestra, in due giorni c'è stata la sponda a Putin e la richiesta di dimissioni della von der Leyen, cosa deve accadere più di questo?".

Lo ha detto Enrico Letta, a 'Metropolis' sul sito di Repubblica.