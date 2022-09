Roma, 21 set. (Adnkronos) – "La legge elettorale è iper maggioritaria, e funziona come per l'elezione del sindaco. A un candidato sindaco non si chiede con chi governerà: se vince, vince lui e si porta appresso la maggioranza. Se vinciamo abbiamo i numeri: Calenda ragiona in termini proporzionali, ma questo sistema è maggioritario".

Così Enrico Letta a Zapping a Radio Rai 1 replicando a Carlo Calenda che sostiene non si sappia con chi il Pd intende governare in caso di vittoria.