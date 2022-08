Elezioni, Letta: “Se vince destra brindano Putin, Trump e Orban”

Roma, 30 ago. (askanews) – “Io credo che se vincesse la destra in Italia per l’Europa ci sarebbe un grande problema perché non c’è mai stato un grande Paese europeo guidato da forze politiche chiaramente contrarie all’idea comunitaria dell’Europa e chiaramente a favore di un’idea di Europa delle nazioni con diritto di veto”. Lo ha detto Enrico Letta in un’intervista all’Agence France Presse (Afp).

“Se le destre vincessero le elezioni politiche in Italia, cosa che noi stiamo cercando di impedire con tutte le nostre forze, il primo a brindare sarebbe Putin.

Il secondo a brindare sarebbe Donald Trump, il terzo sarebbe Orban”, ha aggiunto.