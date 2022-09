Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Calenda e Renzi con cinque senatori su 200 non è che possono fare più di tanto. Stessa cosa anche per noi, se perdessimo le elezioni e prendessimo 40, 50 senatori su 200 non è che noi poi andiamo al Governo.

Sicuramente la destra litigherà, ma saranno loro maggioranza. Chi dice vince il centrodestra ma poi cambia tutto, è una balla totale". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.