Roma, 29 ago (Adnkronos) – "Una delle cose più belle della campagna elettorale è questa sfida in Veneto e a Vicenza per convincere i delusi dall'atteggiamento della Lega e di Forza Italia che hanno fatto cadere il governo Draghi, una scelta sbagliata che fa sì che in un momento così duro, con le bollette e il costo dell'energia, il nostro Paese si trovi con un governo dimezzato".

Lo ha detto Enrico Letta a margine dell'avvio della campagna elettorale in Veneto.