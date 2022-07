Elezioni: Letta, 'su alleanze Pd disponibile con generosità e senza veti'

Roma, 31 lug (Adnkronos) – Sulle alleanze "noi non mettiamo veti, chiediamo a tutti di avere questo spirito. Il nostro sforzo non è quello di spingere per prendere l'1% in più ma quello di vincere le elezioni e dare agli italiani un governo di progresso che sia in grado di continuare lo sforzo importante che Draghi ha fatto".

Lo ha detto Enrico Letta a margine della festa dell'Unità a Casalgrande, Reggio Emilia.

"Noi siamo disponibili, con la generosità tipica del grande Partito democratico che ha l'ambizione di diventare il primo partito in Italia", ha spiegato il segretario del Pd.