Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Se riguarda il confronto troverà i passaggi in cui accuso la destra di negazionismo climatico. E in cui esalto la distanza tra noi e Meloni non solo sui programmi ma anche sui fatti, sui voti espressi, ad esempio a giugno al Parlamento Europeo su Fitfor55.

Noi per e loro contro". Così Enrico Letta replica a una follower su twitter secondo la quale il tema dell'emergenza climatica non sarebbe stato affrontato nel faccia a faccia con Giorgia Meloni.