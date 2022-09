Roma, 14 set (Adnkronos) – "Una legge c'è e bisogna applicarla. Nelle Marche, regione governata da FdI, la legge viene applicata in modo asimmetrico. Ma in ciò che sta sul confine di quello che è più drammatico per le persone bisogna fare sì che il rispetto delle persone sia fondamentale, non bisogna tornare indietro".

Lo ha detto Enrico Letta a Tg1 Mattina.