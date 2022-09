Elezioni: Letta, 'togliere diritto veto in Ue'**

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Sull'Europa ci sono "differenze abissali" con Giorgia Meloni. Così Enrico Letta al confronto con la presidente di Fdi sul sito del Corriere. "Il motivo per cui l'Europa non funziona è proprio perchè ci sono partiti come i conservatori e paesi come l'Ungheria che vogliono il diritto di veto, quel diritto di veto che va tolto e che Orban usa ogni volta che può contro l'Italia.

Hanno fatto di tutto contro il Next Generation Ue che ha portato al Pnrr. Quell'Europa non funzione. Per noi l'Europa che funziona è quella della solidarietà e che funziona togliendo il diritto di veto".