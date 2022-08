Elezioni: Letta, 'video stupro? Meloni è su linea Trump'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Penso che sia stato gravissimo ciò che Giorgia Meloni e la destra hanno fatto su quello stupro. Clamoroso il fatto che i social abbiano ritirato quel video e abbiano cancellato gli stessi post di Meloni, aspirante leader del nostro Paese che si fa cogliere a violare le regole su una questione così fondamentale in cui c’è il diritto delle persone".

Così Enrico Letta a Rtl 102.5.

"Abbiamo ascoltato ieri le persone della vittima, credo che tutti dobbiamo esprimere solidarietà nei confronti di questa donna ucraina vittima di un reato gravissimo che si è trovata al centro dell’attenzione morbosa del Paese perché è stata usata per la campagna elettorale. Non sono un giudice e non sono io a dover decidere. Per me la sanzione di opinione pubblica e reputazione data su questa vicenda è immensa.

Non si può essere candidato leader del Paese nel momento in cui si usa uno strumento così abietto che mette alla gogna le persone, non rispetta i loro diritti e usa strumentalmente un fatto drammatico come quello. Penso sia gravissimo quello che è accaduto e successo".

"Gravissima anche la sottovalutazione. I social lo fecero anche con Trump, anche lì oscurarono i suoi post. Meloni è sulla linea di Trump, e lui è finito molto male.

Vorrei che le situazioni nel nostro Paese fossero diverse”.