Roma, 12 ago (Adnkronos) – "La vocazione maggioritaria non è una questione tecnica, è un modo di dire voglio cercare di prendere i voti più larghi possibile, non sto in un recinto stretto. E' quello che stiamo cercando i fare, la nostra ambizione è di parlare a tutto l'elettorato italiano, non stare stretti in un elettorato già definito".

Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa.