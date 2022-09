Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Ai nostri candidati e candidate ho detto: la destra NON ha già vinto; se vince governerà e se può cambierà la Costituzione; non basterà l'Europa salvarci i conti. Vincendo nei 60 collegi in bilico cambia tutto.

Il #votoutile è un fatto, non un'opinione". Così Enrico Letta su twitter rilanciando il suo intervento oggi ai candidati e candidate Pd.