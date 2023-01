Elezioni Lombardia, Moratti: "Bertolaso l'ho chiamato io"

Milano, 24 gen. (askanews) – “Ho sentito che il presidente Fontana ha dato merito a Guido Bertolaso” per la gestione della campagna vaccinale, ma “Bertolaso l’ho chiamato io in Regione. Sono soddisfatta di averlo chiamato, ma la svolta principale nell’ambito del piano vaccinale è stato il cambio della piattaforma di prenotazione che ho voluto io, da Aria a Poste e l’azzeramento dei vertici di Aria”. Lo ha sottolineato la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine di un incontro con i vertici regionali di Ance.

“Quello è stato il vero cambio, sicuramente Bertolaso mi ha dato un aiuto per l’organizzazione del piano vaccinale, ma il tema non riguardava solo l’organizzazione, era un tema riguardante la necessità di far ripartire l’orgoglio dei medici, degli infermieri e del personale volontario e questo è un merito che va dato solo a loro” ha concluso.