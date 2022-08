Elezioni: Magi, 'Calenda ha abbandonato chat Azione-+Europa'

Roma, 8 ago (Adnkronos) – "Sì. E' andata così. Questa è la politica zero". Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa, ha confermato a 'In onda' su La7 il fatto che ieri improvvisamente nella chat comune di Azione e +Europa sia apparso il messaggio 'Carlo Calenda ha abbandonato'.

"Noi siamo qui a discutere in una Direzione perché anche il modo, i processi democratici, hanno un valore. Non come un leader che fa pensare a una rock star", ha spiegato Magi in una pausa dei lavori della Direzione di +Europa.