Elezioni: Magi (+Eu), 'voto ai fuori sede priorità democratica'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Il voto ai fuorisede è per +Europa una priorità. Lo è stato prima delle scorse elezioni, lo è stato durante la campagna elettorale, essendo uno dei punti principali del nostro programma, e lo è in questa legislatura: è infatt...

Roma, 12 gen (Adnkronos) – "Il voto ai fuorisede è per +Europa una priorità.

Lo è stato prima delle scorse elezioni, lo è stato durante la campagna elettorale, essendo uno dei punti principali del nostro programma, e lo è in questa legislatura: è infatti una delle prime proposte di legge che abbiamo depositato non appena si è insediato il nuovo parlamento". Lo dice il presidente e deputato di +Europa Riccardo Magi.

"Si tratta di una vera e propria violazione di un diritto fondamentale, quale è quello del voto, e che riguarda 5 milioni di italiani, soprattutto giovani, che studiano e lavorano in una regione o in una città diversa da quella del comune di residenza.

Si pensi solo al paradosso che, mentre agli italiani all’estero è garantita la possibilità di votare, ai fuorisede no”, prosegue.

"Per questo +Europa appoggia e sostiene tutte le proposte di legge che vanno in questa direzione, a cominciare dalla nostra e da quella presentata stamattina insieme ai colleghi del Pd e al comitato 'Voto Dove Vivo', di cui sono tra i primi firmatari. Ora la palla sta al governo e alla maggioranza, a cui chiediamo di consentire il rapido avvio dell’iter delle proposte di legge e – conclude Magi – sanare una volta per tutte questo vulnus democratico”.