Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Cara Giorgia Meloni, no alle quote di genere, no alla parità salariale, capovolgimento dello spirito della legge 194, utilizzo spregiudicato di video con scene di violenza sessuale. Tutto questo per te significa essere dalla parte delle donne?".

Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.