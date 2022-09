Roma, 12 set. (Adnkronos) – "La Meloni abbandona le vesti della moderata per tornare a usare toni sovranisti anti UE. Oggi difendere gli interessi italiani significa stare in Europa, attuare il Pnrr, lavorare per un'unione più autorevole e solidale. La destra non pensi a pericolosi ritorni al passato".

Così Simona Malpezzi del Pd su twitter.