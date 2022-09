Elezioni: Malpezzi, 'Meloni svela programma destra: strappo Costituzione e ok ai no vax'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni in piazza del Popolo perde qualsiasi inibizione e finalmente ci mostra il programma reale della destra: strappo sulla Costituzione, alla faccia della Bicamerale, e presidenzialismo. L’obiettivo è quello di sempre: pieni poteri e governo del Capo.

E accanto a questo, ovviamente, la strizzata d’occhio ai no vax, in nome di una libertà che mette a rischio la salute degli altri, con l’attacco a Speranza e al modello che ci ha permesso di rispondere in modo efficiente alla pandemia. Il comizio di oggi è la dimostrazione dei pericoli che corre il nostro Paese se dovesse cadere nelle mani di Meloni e Salvini”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta il discorso di Giorgia Meloni in Piazza del Popolo.