Elezioni: Malpezzi (Pd), 'paradossale che chi ha affossato Draghi ora proponga patto per l’Italia'

Roma, 4 ago (Adnkronos) – "Curioso che da destra ora propongano un patto per il Paese, facciano pace tra di loro perché sono nell’alleanza di destra quelli che non hanno mai appoggiato il governo di unità nazionale e quelli che lo ha fatto cadere in modo irresponsabile".

Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina a Radio 24.

"L'esecutivo Draghi doveva andare avanti proprio per affrontare e provare a risolvere quelle questioni sociali ed economiche che adesso qualcuno pensa di affrontare con un patto. Una cosa paradossale -ha aggiunto-. Noi volevamo che l'azione del governo Draghi andasse avanti proprio perché avevamo ben chiari i rischi di un autunno difficile, di non arrivare a una legge di bilancio forte che potesse far chiudere la legislatura con misure utili al Paese.

Questa cosa la destra non l'ha voluta fare: FdI opponendosi sempre e Lega e FI consegnandosi alla Meloni e quindi facendo cadere il governo Draghi. Questo deve essere molto chiaro”.