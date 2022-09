Elezioni: Malpezzi-Serracchiani, 'a Meloni serve Urso per legittimazione internazionale?'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Il senatore Urso è negli Stati Uniti come presidente del Copasir e quindi le affermazioni di ieri sui fondi russi a partiti e uomini politici denunciati dall’amministrazione di Washington sono state pronunciate in questo ruolo? Oppure è lì per conto del suo partito e di Giorgia Meloni?".

Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani e la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi.

"Perché sta creando confusione nel suo ruolo che dovrebbe essere di garanzia, su questioni che imporrebbero riservatezza e cautela, e in un momento molto delicato? E tutto ciò impone un’altra domanda: Giorgia Meloni ha bisogno di un 'tutor' che la legittimi a livello internazionale? Crede di non riuscirci da sola peraltro favorendo un corto circuito politico istituzionale di cui veramente non si sente il bisogno?".