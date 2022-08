Elezioni: Mantovani (M5S), 'scelte politiche Pd non compatibili con nostri valori'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Le scelte politiche del Pd e dei suoi dirigenti in questo momento non sono compatibili con i nostri valori. Il Pd ha scelto una strada diversa. Il Movimento non aderirà all'agenda Draghi". Così la senatrice cinque stelle Maria Laura Mantovani in merito all'eventualità che il Movimento si unisca ai dem.

"Le nostre priorità non sono state inserite in agenda e ci sono valori che non possono essere 'barattati'. Noi non scenderemo a compromessi – sottolinea Mantovani – non è stato possibile al momento sederci ad un tavolo perché le scelte politiche portate avanti dal Pd non coincidono con ciò che noi riteniamo prioritario per salvaguardare questo paese". Mantovani accenna alle parole e minacce durante una cena di Ruberti, il capo di gabinetto di Gualtieri e alle delusioni incassate durante il confronto con i dem.

"Non sappiamo cosa accadrà domani. Quel che sappiamo però è che porteremo avanti le nostre battaglie come abbiamo sempre fatto e valuteremo rigorosamente e con severità ogni altra proposta".