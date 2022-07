Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Da anni si ignora il fatto che se non c’è giustizia sociale, non c’è crescita. Dal centrodestra tanta retorica con proposte inutili e non realizzabili sulle tasse e nessuna concretezza. L’idea di Enrico Letta è seria e può far scattare finalmente nuove opportunità per i nostri ragazzi”.

Lo ha scritto su Twitter il segretario del Psi Enzo Maraio, intervenendo sul dibattito in corso su #dote18.