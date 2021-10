Elezioni: Maraio (Psi), 'socialisti ci sono, buoni risultati in Sicilia e Sardegna'

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "A Vittoria, in provincia di Ragusa in Sicilia, la lista del Psi si attesta al 6%, supera lo sbarramento ed elegge al consiglio comunale. Ora lavoriamo per il ballottaggio con Francesco Aiello Sindaco. Ad Alcamo e Calatafimi eleggiamo un assessore e un consigliere.

In Sardegna buoni risultati a Carbonia e a Capoterra. I socialisti ci sono e con impegno e determinazione porteremo sempre più avanti le nostre idee e le nostre bandiere”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio commentando i risultati delle elezioni in Sardegna e Sicilia.