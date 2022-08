Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Escludendo le imposte ipotecaria e catastale (50 euro l’una, in forma fissa), per chi acquista da un privato o da un’azienda che vende in esenzione Iva già oggi esiste un’imposta unica al 2% per l’acquisto della prima casa: si chiama imposta di registro.

Siamo alle comiche". Così Luigi Marattin di Iv su twitter sulla proposta lanciata da Silvio Berlusconi.