Roma, 1 set. (Adnkronos) – "La ritrovata vicinanza tra Conte e Salvini non mi sorprende. Insieme M5S e Lega hanno portato alla caduta del governo e alla impossibilità di intervenire su crisi economica ed energetica con provvedimenti adeguati, così come in passato avevano firmato i decreti sicurezza.

Il leader 5 stelle almeno eviti di definire la sua agenda progressista”. Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci.